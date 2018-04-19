Дуров сравнил блокировку Telegram с фильмом «300 спартанцев»

Создатель Telegram Павел Дуров сравнил ситуацию вокруг блокировки Роскомнадзором мессенджера на территории России с фильмом «300 спартанцев».

«Мой любимый фильм — «300 спартанцев». История о том, как 300 спартанцев сражаются в защиту свободы своих соотечественников, будет вдохновлять людей и через тысячи лет», — написал он в своём Instagram.

Он напомнил, что в России уже заблокировано 18 млн IP-адресов в ходе блокировки Telegram.

«Но приложение остаётся доступным для россиян. Спасибо вам за поддержку и любовь», — резюмировал Дуров.

Ранее в исследовательской компании «Медиалогия» зафиксировали рост просмотров Telegram-каналов после решения суда о блокировке мессенджера.

18 апреля стало известно, что юристы Telegram намерены обратиться в Генеральную прокуратуру в связи с действиями Роскомнадзора.