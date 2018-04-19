Дуров сравнил блокировку Telegram с фильмом «300 спартанцев»

Короткая ссылка
Создатель Telegram Павел Дуров сравнил ситуацию вокруг блокировки Роскомнадзором мессенджера на территории России с фильмом «300 спартанцев».
Дуров сравнил блокировку Telegram с фильмом «300 спартанцев»
  • globallookpress.com
  • © lukomore. org

«Мой любимый фильм — «300 спартанцев». История о том, как 300 спартанцев сражаются в защиту свободы своих соотечественников, будет вдохновлять людей и через тысячи лет», — написал он в своём Instagram.

Он напомнил, что в России уже заблокировано 18 млн IP-адресов в ходе блокировки Telegram.

«Но приложение остаётся доступным для россиян. Спасибо вам за поддержку и любовь», — резюмировал Дуров.

Ранее в исследовательской компании «Медиалогия» зафиксировали рост просмотров Telegram-каналов после решения суда о блокировке мессенджера. 

18 апреля стало известно, что юристы Telegram намерены обратиться в Генеральную прокуратуру в связи с действиями Роскомнадзора. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных