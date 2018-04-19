Дуров сравнил блокировку Telegram с фильмом «300 спартанцев»
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«Мой любимый фильм — «300 спартанцев». История о том, как 300 спартанцев сражаются в защиту свободы своих соотечественников, будет вдохновлять людей и через тысячи лет», — написал он в своём Instagram.
My favorite movie is “300”. The story about 300 Spartans fighting to protect the freedom of their compatriots will inspire people thousands of years from now. P. S. News from the front: Russian authorities have blocked 18 million IP addresses to ban Telegram, but the app remains accessible for Russians. Thank you for all the support and love 🇷🇺 #digitalresistance #putinshirtlesschallenge
Он напомнил, что в России уже заблокировано 18 млн IP-адресов в ходе блокировки Telegram.
«Но приложение остаётся доступным для россиян. Спасибо вам за поддержку и любовь», — резюмировал Дуров.
Ранее в исследовательской компании «Медиалогия» зафиксировали рост просмотров Telegram-каналов после решения суда о блокировке мессенджера.
18 апреля стало известно, что юристы Telegram намерены обратиться в Генеральную прокуратуру в связи с действиями Роскомнадзора.