В ООН усмотрели нарушение стандартов в области прав человека из-за ситуации с Telegram

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В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека усмотрели нарушение стандартов в области прав человека из-за ситуации с мессенджером Telegram в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя УВКПЧ Руперта Колвилла.
В ООН усмотрели нарушение стандартов в области прав человека из-за ситуации с Telegram
  • Reuters

По его словам, в некоторых случаях в ходе судебного разбирательства по делу о блокировке мессенджера не были соблюдены международные стандарты в области прав человека.

«В случае с шестью лицами, о которых идёт речь, похоже, отсутствовали необходимые юридические гарантии, в частности, распоряжение суда, на основании которого мог быть совершён запрос о предоставлении ключей шифрования. Международные стандарты в области прав человека требуют наличие юридических гарантий и надзора», — рассказал Колвилл.

Он также отметил, что реакция российских властей, связанная с блокировкой сервиса для всех пользователей, «является исключительно непропорциональным ответом».

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор в связи с блокировкой мессенджера внёс в чёрный список более 15 млн IP-адресов.

13 апреля Таганский суд принял решение о блокировке Telegram на территории России.

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