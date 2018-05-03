Фестиваль мороженого пройдёт в Петербурге в мае
Фестиваль мороженого пройдёт в Санкт-Петербурге 26 мая, сообщает ФАН. Он приурочен к празднованию Дня города.
Посетить мероприятие можно будет с 11:00 до 21:00. Вход бесплатный.
На площади Островского у Александрийского театра посетителям предложат мороженое производителей из разных регионов России.
Ранее Nation News сообщал о Фестивале ледоколов в Петербурге.
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