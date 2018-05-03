Фестиваль мороженого пройдёт в Петербурге в мае

Фестиваль мороженого пройдёт в Санкт-Петербурге 26 мая, сообщает ФАН. Он приурочен к празднованию Дня города.

Посетить мероприятие можно будет с 11:00 до 21:00. Вход бесплатный.

На площади Островского у Александрийского театра посетителям предложат мороженое производителей из разных регионов России.

Ранее Nation News сообщал о Фестивале ледоколов в Петербурге.