Фестиваль ледоколов состоится в Петербурге 29 и 30 апреля
Посетителей ждут в акватории Невы. Наблюдать за парадом можно будет с Английской набережной или набережной Лейтенанта Шмидта.
Время проведения фестиваля — с 11:00 до 20:00.
Среди участников — ледоколы «Иван Крузенштерн», «Невская застава», «Красин», «Новороссийск» и «Санкт-Петербург».
Программа также включает интерактивное шоу, развлекательные мероприятия, мастер-классы, викторины, конкурсы.
Ранее m24 сообщало, что гостями фестиваля «Пасхальный дар» в Москве стали более 4,7 млн человек.