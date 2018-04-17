Фестиваль ледоколов состоится в Петербурге 29 и 30 апреля

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Фестиваль ледоколов состоится в Санкт-Петербурге 29 и 30 апреля, сообщает Nation News со ссылкой на комитет по развитию туризма.

Посетителей ждут в акватории Невы. Наблюдать за парадом можно будет с Английской набережной или набережной Лейтенанта Шмидта.

Время проведения фестиваля — с 11:00 до 20:00.

Среди участников — ледоколы «Иван Крузенштерн», «Невская застава», «Красин», «Новороссийск» и «Санкт-Петербург».

Программа также включает интерактивное шоу, развлекательные мероприятия, мастер-классы, викторины, конкурсы.

Ранее m24 сообщало, что гостями фестиваля «Пасхальный дар» в Москве стали более 4,7 млн человек.

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