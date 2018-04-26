МЧС предупредило об усилении ветра и дожде в Москве

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В Москве 26 апреля ожидаются ветер с порывами до 12—17 м/с и дождливая погода. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по столице.

«По информации Росгидромета, 26 апреля в Москве ожидается дождливая погода, ветер юго-восточный, с переходом на западный 5—10 м/с, местами порывы ветра достигнут 12—17 м/с», — приводит сообщение спасательного ведомства РИА Новости.

В МЧС попросили граждан быть осторожными и внимательными.

Ранее власти Москвы призвали автомобилистов отказаться от личного транспорта 26 апреля из-за непогоды.

«Газета.Ru» сообщала, что в Москве 26 апреля ожидается до +14 °С.

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