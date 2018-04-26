В Москве 26 апреля ожидается до +14 °С

В Москве в четверг, 26 апреля, ожидается до +14°С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, дневная температура воздуха составит от +12 до +14°С. Как отмечается, днём будет облачно, ожидается дождь. Ветер юго-восточный, с переходом на западный, 5-10 м/c. Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал изданию Inforeactor, какой будет погода в майские праздники.