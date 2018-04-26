Власти Москвы призвали отказаться от личного транспорта 26 апреля из-за непогоды

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы предупреждает водителей о неблагоприятных погодных условиях в четверг, 26 апреля, и рекомендует отказаться от поездок на личных автомобилях.

«26 апреля в Москве ожидается плохая погода. Синоптики сообщают, что на улице будет ветер с порывами до 12—17 м/с. Мы просим водителей по возможности отказаться от поездок на своих автомобилях, так они смогут избежать попадания в ДТП, риск которых повышается при ухудшении погоды», — приводит агентство «Москва» сообщение Дептранса.

Отмечается, что городской транспорт готов к работе в ураган.

«Метро, наземный транспорт и электрички готовы принять всех желающих спрятаться от непогоды», — добавили в департаменте.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Москве 26 апреля ожидается до +14 °С.