Власти Москвы призвали отказаться от личного транспорта 26 апреля из-за непогоды
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«26 апреля в Москве ожидается плохая погода. Синоптики сообщают, что на улице будет ветер с порывами до 12—17 м/с. Мы просим водителей по возможности отказаться от поездок на своих автомобилях, так они смогут избежать попадания в ДТП, риск которых повышается при ухудшении погоды», — приводит агентство «Москва» сообщение Дептранса.
Отмечается, что городской транспорт готов к работе в ураган.
«Метро, наземный транспорт и электрички готовы принять всех желающих спрятаться от непогоды», — добавили в департаменте.
Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Москве 26 апреля ожидается до +14 °С.