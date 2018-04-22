С дорог Московской области вывезли более 450 упавших во время урагана деревьев

С дорог Подмосковья вывезли более 450 упавших во время сильного ветра деревьев. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс‐службу Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«За минувшие сутки и прошедшую ночь с региональных дорог вывезено свыше 450 упавших деревьев. Большая часть повреждений зафиксирована на западе области», — заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Игорь Тресков. Ранее стало известно, что в Мытищинском районе Московской области погиб мужчина, которого придавило строительным вагончиком, перевернувшимся из-за ураганного ветра. Следственный комитет начал доследственную проверку по факту произошедшего. Также URA.RU сообщало, что СК проводит проверку по факту падения дерева на жителя Свердловской области.