С дорог Московской области вывезли более 450 упавших во время урагана деревьев

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С дорог Подмосковья вывезли более 450 упавших во время сильного ветра деревьев. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс‐службу Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
С дорог Московской области вывезли более 450 упавших во время урагана деревьев

«За минувшие сутки и прошедшую ночь с региональных дорог вывезено свыше 450 упавших деревьев. Большая часть повреждений зафиксирована на западе области», — заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Игорь Тресков.

Ранее стало известно, что в Мытищинском районе Московской области погиб мужчина, которого придавило строительным вагончиком, перевернувшимся из-за ураганного ветра.

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту произошедшего.

Также URA.RU сообщало, что СК проводит проверку по факту падения дерева на жителя Свердловской области.

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