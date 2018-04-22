Прокуратура взяла на контроль проверку смерти мужчины из-за урагана в Подмосковье

Прокуратура взяла на контроль проверку, проводимую следствием по факту гибели мужчины из-за падения строительного вагончика во время урагана в Московской области. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

«Мытищинская городская прокуратура Московской области поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки, проводимой следственным органом в связи с гибелью мужчины в посёлке Кардо-Лента», — заявили в прокуратуре.

Ранее СК организовал проверку по факту гибели мужчины в Мытищинском районе Подмосковья во время урагана.

По последним данным, в результате урагана в Московской области пострадали восемь человек.