Прокуратура взяла на контроль проверку смерти мужчины из-за урагана в Подмосковье
«Мытищинская городская прокуратура Московской области поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки, проводимой следственным органом в связи с гибелью мужчины в посёлке Кардо-Лента», — заявили в прокуратуре.
Ранее СК организовал проверку по факту гибели мужчины в Мытищинском районе Подмосковья во время урагана.
По последним данным, в результате урагана в Московской области пострадали восемь человек.