Прокуратура взяла на контроль проверку смерти мужчины из-за урагана в Подмосковье

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Прокуратура взяла на контроль проверку, проводимую следствием по факту гибели мужчины из-за падения строительного вагончика во время урагана в Московской области. Об этом информирует пресс-служба ведомства.
Прокуратура взяла на контроль проверку смерти мужчины из-за урагана в Подмосковье

«Мытищинская городская прокуратура Московской области поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки, проводимой следственным органом в связи с гибелью мужчины в посёлке Кардо-Лента», — заявили в прокуратуре. 

Ранее СК организовал проверку по факту гибели мужчины в Мытищинском районе Подмосковья во время урагана. 

По последним данным, в результате урагана в Московской области пострадали восемь человек. 

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