Михайлов назвал огромной потерей смерть Дорошиной

Российский и советский актёр Александр Михайлов выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки РСФСР Нины Дорошиной, скончавшейся в возрасте 83 лет.

«Уникальная актриса, уникальное явление в искусстве, в театральной жизни, в кинематографе. Потеря просто огромная. То, что я с ней снимался, для меня это был подарок судьбы. Она действительно уникальная. Все до сих пор вспоминают и цитируют «Любовь и голуби», и Нина там была первым номером, это однозначно», — приводит слова актёра kp.ru.

21 апреля в Москве на 84-м году жизни скончалась народная артистка РСФСР Нина Дорошина, сыгравшая одну из главных ролей в фильме «Любовь и голуби».

В театре «Современник» сообщили, что актриса умерла в результате остановки сердца.