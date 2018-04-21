Михайлов назвал огромной потерей смерть Дорошиной
- РИА Новости
- © Александр Вильф
«Уникальная актриса, уникальное явление в искусстве, в театральной жизни, в кинематографе. Потеря просто огромная. То, что я с ней снимался, для меня это был подарок судьбы. Она действительно уникальная. Все до сих пор вспоминают и цитируют «Любовь и голуби», и Нина там была первым номером, это однозначно», — приводит слова актёра kp.ru.
21 апреля в Москве на 84-м году жизни скончалась народная артистка РСФСР Нина Дорошина, сыгравшая одну из главных ролей в фильме «Любовь и голуби».
В театре «Современник» сообщили, что актриса умерла в результате остановки сердца.