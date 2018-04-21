Михайлов назвал огромной потерей смерть Дорошиной

Короткая ссылка
Российский и советский актёр Александр Михайлов выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки РСФСР Нины Дорошиной, скончавшейся в возрасте 83 лет.
Михайлов назвал огромной потерей смерть Дорошиной
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Уникальная актриса, уникальное явление в искусстве, в театральной жизни, в кинематографе. Потеря просто огромная. То, что я с ней снимался, для меня это был подарок судьбы. Она действительно уникальная. Все до сих пор вспоминают и цитируют «Любовь и голуби», и Нина там была первым номером, это однозначно», — приводит слова актёра kp.ru.

21 апреля в Москве на 84-м году жизни скончалась народная артистка РСФСР Нина Дорошина, сыгравшая одну из главных ролей в фильме «Любовь и голуби».

В театре «Современник» сообщили, что актриса умерла в результате остановки сердца.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Культура
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных