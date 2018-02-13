В Москве 13 февраля ожидается до -8 °С
В Москве во вторник, 13 февраля, ожидается до -8 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.
Отмечается, что днём температура воздуха составит -8...-6 °С.
По прогнозам синоптиков, в течение дня будет облачно, без осадков. Скорость порывов ветра местами может достигать 10 м/с.
Ранее заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков заявил, что снегопады в Москве продержатся до марта.
24 января издание «ВашГород.ру» сообщало, что в Кемерове ввели режим неблагоприятных метеорологических условий.
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