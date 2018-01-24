В Кемерове ввели режим неблагоприятных метеорологических условий

В Кемерове введён режим неблагоприятных метеорологических условий в связи с аномальными морозами, сообщает «ВашГород.ру».

«Сегодня мы ввели в Кемерове режим №1, с 12:00 24 января до 18:00 25 января, потому что здесь безветренная погода, утром температура опустилась до -42 °С, осадков нет», — заявила пресс-секретарь регионального Гидрометцентра Наталья Полуэктова.

По её словам, образовались морозные туманы, и было принято решение о необходимости предприятиям сократить выбросы в атмосферу, чтобы в туманах не накапливались вредные вещества.

В Новокузнецке аналогичный режим ввели 22 января, он сохранится до вечера 26 января.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области появилось пять пунктов обогрева.