На трассе М4 «Дон» в Ростовской области появились пять пунктов обогрева

Спасатели развернули пять пунктов обогрева на трассе М4 «Дон» в Ростовской области, сообщают «Юга.ру».

«В связи с неблагоприятными погодными условиями на территории Ростовской области в период с 23 по 25 января на 1001 м, 878 м, 861 м, 801 м км федеральной трассы М4 «Дон», а также на 1 м км автодороги Сальск — Сандата развёрнуты мобильные пункты обогрева», — заявили в пресс-службе регионального департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

На пунктах можно согреться, выпить горячего чая и получить помощь спасателей в буксировке и отогреве автомобилей.

Донские спасатели работают в режиме повышенной готовности и регулярно патрулируют автодороги.

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