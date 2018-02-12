Врач дал советы метеозависимым людям при высоком атмосферном давлении

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Павел Астахов
Главный терапевт Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова Владимир Тюрин в беседе с RT прокомментировал прогноз синоптиков, которые предупредили москвичей о рекордно высоком атмосферном давлении в середине недели.
Врач дал советы метеозависимым людям при высоком атмосферном давлении
  • Reuters
  • © Maxim Shemetov

«Так как будет повышенное давление, то все атмосферно-чувствительные люди, прежде всего — пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, должны регулярно пить лекарства, которые они принимают постоянно. Особенно лица, имеющие повышенное артериальное давление. Само давление нужно мерить не один раз, а раза три в течение суток. Также избегать в течение дня физического напряжения и психоэмоциальных нагрузок, стресса», — сказал Тюрин.

Ранее специалисты центра погоды «Фобос» сообщили об ожидаемом к середине недели рекордно высоком атмосферном давлении с Москве.

Согласно прогнозу синоптиков, с приходом сибирского антициклона давление начнет увеличиваться и во вторник 13 февраля составит 756 миллиметров ртутного столба. Тогда как в среду-четверг — уже  761-764 миллиметров ртутного столба. Такие показатели — максимум для этого времени года с начала 21 века, отметили эксперты.

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