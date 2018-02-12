Власти Москвы спрогнозировали продолжение снегопадов до марта

Заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков в интервью газете «Известия» заявил, что снегопады в Москве продержатся до марта.

«Снегопады ещё не закончились. Каждый день выпадает от одного до трёх сантиметров. И такая погода продержится до марта», — пояснил он.

Для очистки улиц задействовано 18 тыс. единиц техники.

«Только одних самосвалов около 9 тыс. Работают примерно 75 тыс. человек», — добавил Бирюков.

Ранее progorod43.ru сообщал, что власти Кирова распорядились очистить город от снега за два дня.