Власти Москвы спрогнозировали продолжение снегопадов до марта
Заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков в интервью газете «Известия» заявил, что снегопады в Москве продержатся до марта.
«Снегопады ещё не закончились. Каждый день выпадает от одного до трёх сантиметров. И такая погода продержится до марта», — пояснил он.
Для очистки улиц задействовано 18 тыс. единиц техники.
«Только одних самосвалов около 9 тыс. Работают примерно 75 тыс. человек», — добавил Бирюков.
Ранее progorod43.ru сообщал, что власти Кирова распорядились очистить город от снега за два дня.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Ранее на эту тему: