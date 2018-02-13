Бондарчук рассказал, какое количество фильмов снимается в Москве

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Российский режиссёр Фёдор Бондарчук в интервью газете «Известия» рассказал о том, какое количество фильмов снимается в Москве.

«80% российского кино снимают в Москве. Это примерно 50 картин», — рассказал режиссёр.

При этом он отметил, что организовать съёмочный процесс в столице достаточно сложно.

«Конечно, чтобы массовка прошлась в костюмах по Тверской, а герои на карете проехали по Брюсову переулку, необходимо перекрыть несколько улиц. А это для города катастрофа. Москва тут же встанет в пробках», — уточнил Бондарчук.

При этом артист добавил, что несмотря на существующие ограничения, представители киноиндустрии будут продолжать работать в Москве.

«И тем не менее в столице снимают и будут снимать. Вот только хочется, чтобы в конце титров фильма мы бы могли признаться в любви Москве. Как, например, в американских фильмах, снятых в Нью-Йорке (где есть логотип I love NY с красным сердцем посередине. — RT)», — заключил Бондарчук.

Ранее сообщалось, что Фонд кино утвердил перечень компаний-лидеров российского кинопроизводства. 

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