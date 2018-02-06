Режиссёр Клод Лелюш рассказал, что в России чувствует себя как дома

Французский режиссёр Клод Лелюш рассказал, что любит русских людей и чувствует себя в России как дома. Об этом сообщает kp.ru.

«Я люблю русских людей. Думаю, что они прекрасные зрители моих фильмов. Полагаю, что сердечности у них больше, чем «серого вещества». У них полно проблем с политикой, но они свободны в своих чувствах. Они очень сентиментальны», — заявил Лелюш.

По его словам, когда он приезжает в Россию, то чувствует себя как дома, в отличие от США, где никогда не ощущает себя хорошо.

Как предположил режиссёр, американцы слишком много думают о деньгах, а россиянам важнее чувства.

«Сейчас, наверное, всё изменилось, но когда я впервые узнал Россию в 1957 году, всё именно так и было», — добавил он.

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