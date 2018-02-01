Мэтт Дэймон рассказал о новом фильме со своим участием

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Голливудский актёр Мэтт Дэймон рассказал о новом фильме с его участием, сообщает kp.ru. Это комедия «Короче» Александра Пэйна.
Мэтт Дэймон рассказал о новом фильме со своим участием
  • AFP

«Нужно только привыкнуть к мысли о том, что люди должны стать маленькими, — и всё остальное встаёт на свои места, оказывается абсолютно логичным», — заявил Дэймон.

По его словам, это история об обычном человеке, его путешествии, людях, которых он встречает.

Как считает актёр, новый фильм представляет собой красивую гуманистическую историю, как и другие работы Пэйна, который всегда рассказывает о простых людях и их жизненном пути.

Ранее кинокритик, журналист Давид Шнейдеров в беседе с НСН прокомментировал слова актёра Павла Майкова о сериале «Бригада».

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