В фильме Серебренникова про Цоя сыграет Рома Зверь

Команда фильма «Лето» российского режиссёра Кирилла Серебренникова огласила имена актёров, сыгравших главные роли в картине.

Об этом сообщается в поступившем в RT пресс-релизе.

Роль Виктора Цоя исполнил корейский актёр Тео Ю («Один за другим» Ким Ки Дука, «День-ночь, день-ночь» Джулии Локтев), роль Майка — музыкант Рома Зверь. Жену Майка Наталью сыграла звезда фильма «Притяжение» Ирина Старшенбаум.

Продюсерами фильма «Лето» выступили российская кинокомпания Hype Film и французская Kinovista.

Летом 2017 года стало известно, что сразу три российских режиссёра планируют снять фильмы о Викторе Цое.