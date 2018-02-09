Фонд кино утвердил перечень лидеров российского кинопроизводства

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Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино) утвердил перечень компаний-лидеров российского кинопроизводства. Об этом говорится в приказе, опубликованном на сайте организации.

Отмечается, что при определении лидеров учитывались следующие показатели: продолжительность работы компании на рынке, количество выпущенных ею фильмов, количество кинопремий и другие.

Первые три строчки в списке занимают «Арт Пикчерс Студия» («Притяжение», «Духless», «Сталинград»), «ВБД Груп» («Отель Элеон», «Кухня»), а также «Дирекция Кино» («Адмирал», «Высоцкий. Спасибо, что живой)».

В перечень также вошли «Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова», «Творческо-производственное объединение «РОК», основателем которого является российский режиссёр Алексей Учитель, и кинокомпания «Централ Партнершип», являющаяся одним из крупнейших в России теле- и кинодистрибуторов. 

Ранее сообщалось, что общие сборы российского фильма «Движение вверх» режиссёра Антона Мегердичева составили более 2,5 млрд рублей.

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