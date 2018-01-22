СМИ: Фильм «Движение вверх» побил рекорд по числу проданных билетов

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Российская спортивная драма «Движение вверх» по-прежнему лидирует в отечественном прокате, сообщает газета «Известия».

Отмечается, что на выходных лента побила рекорд по числу проданных билетов, который в течение 10 лет удерживала новогодняя комедия «Ирония судьбы. Продолжение».

Из данных ЕАИС следует, что за 25 дней проката картину Антона Мегердичева посмотрели более 9 млн россиян, что принесло фильму 2,3 млрд рублей.

Собрав за прошедший уик-энд 322 млн рублей, «Движение вверх» обновило рекорд сборов за четвёртые выходные.

«По итогам четырёх недель сборы «Движения вверх» оказались даже больше сборов «Аватара» за аналогичный период», — заявил глава отдела аналитики «Бюллетеня кинопрокатчика» Андрей Белый.

Он прогнозирует, что лента может преодолеть планку в 3 млрд рублей.

Ранее Мегердичев в интервью RT рассказал, как во время съёмок работал с баскетболистами сборной СССР, в том числе с Иваном Едешко.

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