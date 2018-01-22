СМИ: Фильм «Движение вверх» побил рекорд по числу проданных билетов
Отмечается, что на выходных лента побила рекорд по числу проданных билетов, который в течение 10 лет удерживала новогодняя комедия «Ирония судьбы. Продолжение».
Из данных ЕАИС следует, что за 25 дней проката картину Антона Мегердичева посмотрели более 9 млн россиян, что принесло фильму 2,3 млрд рублей.
Собрав за прошедший уик-энд 322 млн рублей, «Движение вверх» обновило рекорд сборов за четвёртые выходные.
«По итогам четырёх недель сборы «Движения вверх» оказались даже больше сборов «Аватара» за аналогичный период», — заявил глава отдела аналитики «Бюллетеня кинопрокатчика» Андрей Белый.
Он прогнозирует, что лента может преодолеть планку в 3 млрд рублей.
Ранее Мегердичев в интервью RT рассказал, как во время съёмок работал с баскетболистами сборной СССР, в том числе с Иваном Едешко.