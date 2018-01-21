Режиссёр «Движения вверх»: Едешко полюбил фильм на стадии монтажа

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Режиссёр кинофильма «Движение вверх» Антон Мегердичев рассказал, как во время съёмок работал баскетболистами сборной СССР, в том числе с Иваном Едешко.

«Едешко подключился к нам на уровне работы над сценарием. У него были замечания, о чём он, не стесняясь, сообщал нам. Человек он жёсткий и правдивый, так что умеет настоять на своём. Но всё же несмотря на это тонкость восприятия и чутьё Ивана Ивановича позволили ему почувствовать грань между созданием мифа и историческим разбором того времени. Так что на этапе съёмок он уже ощущал себя в роли киношника и полюбил фильм на стадии монтажа», — сказал Мегердичев в эксклюзивном интервью RT.

Ранее режиссёр заявил, что, возможно, создатели фильма в каких-то местах даже возвысили победу сборной СССР над США.

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