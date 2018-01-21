Режиссёр «Движения вверх»: возможно, в каких-то местах мы даже возвысили победу

Режиссёр самого кассового фильма в истории российского проката «Движение вверх» Антон Мегердичев рассказал о том, как принял решение взяться за работу над картиной и как ему удалось передать в ней эмоциональную составляющую.

«Если честно, с самого начала к идее отнёсся скептически. Лишь после того, как появился первый вариант сценария, я посмотрел саму игру, увлёкся судьбами игроков и понял, что это нужно сделать. Думаю, эмоции удалось передать. То, что видят и переживают зрители, очень похоже на то, что чувствовали непосредственные свидетели того исторического события. Возможно, в каких-то местах мы даже возвысили победу. Экран широкий, акценты расставлены ярко, таким образом, в реальную историю удалось внедрить драматургические ходы, которые держат внимание зрителя на протяжении всей картины», — сказал Мегердичев в эксклюзивном интервью RT.

Картина рассказывает о победе мужской сборной СССР над США в финальном матче олимпийских игр 1972 года в Мюнхене.

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