Базаревич ответил на вопрос об участии лидеров сборной России по баскетболу в матчах отбора на ЧМ-2019
«Я не хотел бы гадать, сыграют в итоге Швед, Курбанов, Воронцевич или нет. Я не могу влиять на эту ситуацию, поэтому не хочу нервничать по этому поводу. Надеюсь, что нам дадут игроков, которых мы хотим», — цитирует специалиста «Р-Спорт».
В настоящее время президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко ведёт переговоры об участии ведущих отечественных игроков «Химок» и ЦСКА в матчах национальной сборной страны.
Ранее Базаревич поделился впечатлениями от матча, посвящённого 90-летию легендарного тренера Александра Гомельского.