Базаревич ответил на вопрос об участии лидеров сборной России по баскетболу в матчах отбора на ЧМ-2019

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич заявил, что пока не знает, смогут ли защитник «Химок» Алексей Швед, а также форварды ЦСКА Никита Курбанов и Андрей Воронцевич помочь команде в февральских матчах квалификации на чемпионат мира 2019 года с Францией и Боснией.

«Я не хотел бы гадать, сыграют в итоге Швед, Курбанов, Воронцевич или нет. Я не могу влиять на эту ситуацию, поэтому не хочу нервничать по этому поводу. Надеюсь, что нам дадут игроков, которых мы хотим», — цитирует специалиста «Р-Спорт».

В настоящее время президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко ведёт переговоры об участии ведущих отечественных игроков «Химок» и ЦСКА в матчах национальной сборной страны.

Ранее Базаревич поделился впечатлениями от матча, посвящённого 90-летию легендарного тренера Александра Гомельского.