Базаревич рассказал, что хотел показать пример игрокам сборной России во время матча памяти Гомельского

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Главный тренер мужской сборной России по баскетболу Сергей Базаревич поделился впечатлениями от матча, посвящённого 90-летию легендарного наставника Александра Гомельского.

«Было приятно встретить своих бывших одноклубников и партнёров по сборной. Мы добивались вместе неплохих результатов. Победы сплачивают, поэтому всегда приятно встретиться со своими бывшими партнёрами», — сказал Базаревич в интервью RT.

Он также заявил, что хотел показать пример баскетболистам сборной России.

«Я пытался показать пример российским «сборникам». Меньше бросать, больше отдавать передачи», — отметил тренер.

Ранее Базаревич рассказал о целях, поставленных перед командой на ближайшие матчи отборочного турнира Кубка мира 2019 года.

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