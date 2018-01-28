Сборы фильма «Движение вверх» превысили 2,5 млрд рублей
Общие сборы российского фильма «Движение вверх» режиссёра Антона Мегердичева составили более 2,5 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.
Как информирует «Газета.Ru», сборы картины составили 2,535 млрд рублей.
Отмечается, что фильм находится в прокате с 28 декабря 2017 года.
Ранее сообщалось, что лента «Движение вверх» стала самой кассовой картиной за всю историю российского кинопроката.
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