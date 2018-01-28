Сборы фильма «Движение вверх» превысили 2,5 млрд рублей

Короткая ссылка
Общие сборы российского фильма «Движение вверх» режиссёра Антона Мегердичева составили более 2,5 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.

Как информирует «Газета.Ru», сборы картины составили 2,535 млрд рублей.

Отмечается, что фильм находится в прокате с 28 декабря 2017 года.

Ранее сообщалось, что лента «Движение вверх» стала самой кассовой картиной за всю историю российского кинопроката.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Культура
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru