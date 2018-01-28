Сборы фильма «Движение вверх» превысили 2,5 млрд рублей

Общие сборы российского фильма «Движение вверх» режиссёра Антона Мегердичева составили более 2,5 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.