Опрос показал, что большинство россиян пользуются соцсетями хотя бы раз в неделю

Большинство россиян (62%) старше 18 лет пользуются по меньшей мере одной социальной сетью хотя бы раз в неделю. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Почти каждый день соцсетями пользуются 45% участников опроса, а не используют этот вид коммуникации около трети респондентов (20% не имеют доступа в интернет, 10% — ни одного аккаунта).

Также отмечается, что максимальный уровень вовлечённости наблюдается в группе от 18 до 24 лет — среди них ежедневно заходят в соцсети 91%.

Наиболее массовый охват в России, по данным опроса, имеет «ВКонтакте», куда ежедневно заходят 28% опрошенных. Второе место занимают «Одноклассники» (18%), третье — Instagram (14%).

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что учёные рассказали о позитивном влиянии Facebook, Twitter и Instagram на человеческую память.