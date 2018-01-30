Цукерберг рассказал о внесённом изменении в новостную ленту Facebook

Глава компании Facebook Марк Цукерберг рассказал об обновлении в соцсети, которое вступило в силу с 30 января.

Как он написал на своей странице в социальной сети, теперь в ленте новостей пользователей будут чаще появляться местные новости.

«Люди постоянно говорят нам, что хотят видеть больше местных новостей на Facebook. Местные новости помогают нам понять проблемы, которые имеют значение для нашего сообщества и влияют на нашу жизнь... Начиная с сегодняшнего дня, мы собираемся показывать больше историй из источников новостей в вашем городе», — отметил он.

Ранее Цукерберг заявил, что у пользователей Facebook появится возможность влиять на качество новостей с помощью оценки достоверности их источников.