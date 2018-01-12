Цукерберг анонсировал изменения в алгоритме формирования новостной ленты Facebook

Facebook изменит принцип отбора приоритетных записей в новостной ленте пользователей, сообщил основатель социальной сети Марк Цукерберг.

По его словам, за последние несколько лет в Facebook резко возросло распространение контента от средств массовой информации и брендов. В результате соцсеть стала получать всё больше жалоб на то, что подобный контент вытесняет из ленты сообщения от друзей и близких.

«Это изменило баланс и отодвинуло нас от наиболее важной вещи, для которой предназначен Facebook, — помогать нам поддерживать связь друг с другом», — пояснил Цукерберг.

Теперь же соцсеть станет более располагающей к личному общению пользователей, отметил основатель Facebook. В приоритетном порядке в ленте будут появляться посты людей, с которыми взаимодействовал пользователь, а не сообщения от компаний и новостей.

«Я готов к тому, что после этих изменений сократится время, которое люди проводят в Facebook... Но я также надеюсь, что время, которое вы будете здесь проводить, станет более ценным», — написал Цукерберг.

В декабре Facebook разрешила скрывать посты пользователей или групп из ленты новостей.