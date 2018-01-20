Цукерберг заявил, что надёжность источников новостей в Facebook определят пользователи

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У пользователей Facebook появится возможность влиять на качество новостей с помощью оценки достоверности их источников, сообщил основатель социальной сети Марк Цукерберг.

«Мы решили, что самым объективным будет доверить пользователям определять, какой источник является наиболее достоверным», — пояснил Цукерберг в опубликованном в Facebook заявлении.

Как уточняется, в рамках регулярных опросов сотрудники Facebook намерены просить пользователей самостоятельно оценить надёжность источника той или иной новостной информации. На основе полученных ответов предполагается формировать рейтинг, лидеры которого и будут допускаться до новостной ленты.

По его словам, в современном мире много стремления к сенсационности, дезинформации и поляризации взглядов.

«СМИ позволяют людям распространять информацию как никогда стремительно, если мы не решим специфические проблемы сейчас, то тем самым поспособствуем их усугублению», — отметил создатель Facebook.

Ранее Цукерберг анонсировал изменения в алгоритме формирования новостной ленты Facebook.

В результате заявления бизнесмена акции компании упали на 4,5%, снизив состояние Цукерберга до $74 млрд, согласно Bloomberg Billionaires Index.

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