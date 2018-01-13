СМИ: Цукерберг потерял порядка $3,3 млрд после анонса изменений в работе Facebook

Глава компании Facebook Марк Цукерберг потерял порядка $3,3 млрд после того, как анонсировал изменение принципа отбора приоритетных записей в новостной ленте пользователей одноимённой социальной сети, сообщает Bloomberg.