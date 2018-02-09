В Москве 9 февраля ожидается до -5 °С

В Москве в пятницу, 9 февраля, ожидается до -5 °С. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

Отмечается, что температура воздуха днём составит -5...-3 °С.

«Облачно, местами небольшой снег», — заявили в Гидрометцентре.

Ветер юго-восточный, 5—10 м/с.

Ранее сообщалось, что ночь на 8 февраля стала самой морозной в Москве с начала зимы.

5 февраля m24.ru передавал, что жителей Москвы призвали воздержаться от использования личных автомобилей до конца недели в связи с уборкой снега.