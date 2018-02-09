В Москве 9 февраля ожидается до -5 °С

Короткая ссылка
В Москве в пятницу, 9 февраля, ожидается до -5 °С. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.
В Москве 9 февраля ожидается до -5 °С
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Отмечается, что температура воздуха днём составит -5...-3 °С.

«Облачно, местами небольшой снег», — заявили в Гидрометцентре. 

Ветер юго-восточный, 5—10 м/с.

Ранее сообщалось, что ночь на 8 февраля стала самой морозной в Москве с начала зимы. 

5 февраля m24.ru передавал, что жителей Москвы призвали воздержаться от использования личных автомобилей до конца недели в связи с уборкой снега.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Природа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru