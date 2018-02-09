Землетрясение магнитудой 4,5 произошло у восточного побережья Камчатки

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,5 возле восточного побережья Камчатки. Об этом сообщили в пресс-службе камчатского филиала Геофизической службы РАН.

Сообщается, что землетрясение произошло утром 9 февраля по местному времени в акватории Камчатского залива.

«Его эпицентр находился на глубине 25 километров в 43 километрах южнее поселка Усть-Камчатск Усть-Камчатского района. Расстояние от эпицентра до Петропавловска-Камчатского составило 400 километров», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.

В ГУ МЧС по Камчатскому краю сообщили, что в населённых пунктах региона землетрясение не ощущалось, пострадавших и разрушений нет.

В январе сообщалось, что в Анапе произошло землетрясение магнитудой 4,0.