В Мексике произошло землетрясение магнитудой 4,1. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы 5 февраля в 01:24 по времени UTC в 6 км к западу от города Ласаро-Карденас.

Также сообщается, что очаг землетрясения находился на глубине 35 км.

Ранее стало известно, что в Перу произошло землетрясение магнитудой 4,7.