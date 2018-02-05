В Мексике произошло землетрясение магнитудой 4,1
В Мексике произошло землетрясение магнитудой 4,1. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы 5 февраля в 01:24 по времени UTC в 6 км к западу от города Ласаро-Карденас.
Update: M4.1 #earthquake strikes 10 km W of Lázaro Cárdenas (#Mexico) 1hr 22min ago. https://t.co/misSQhaSmYpic.twitter.com/CPcOxs1C5m— EMSC (@LastQuake) 5 февраля 2018 г.
Также сообщается, что очаг землетрясения находился на глубине 35 км.
Ранее стало известно, что в Перу произошло землетрясение магнитудой 4,7.
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