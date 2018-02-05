В Мексике произошло землетрясение магнитудой 4,1

Короткая ссылка
В Мексике произошло землетрясение магнитудой 4,1. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы 5 февраля в 01:24 по времени UTC в 6 км к западу от города Ласаро-Карденас.

Также сообщается, что очаг землетрясения находился на глубине 35 км.

Ранее стало известно, что в Перу произошло землетрясение магнитудой 4,7. 

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Природа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru