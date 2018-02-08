Мединский заявил, что не давал Путину флешку с фильмом «Движение вверх»
- Владимир Мединский
- globallookpress.com
«Нет, не я», — ответил министр на вопрос, он ли передал флешку с фильмом российскому лидеру.
Он добавил, что у главы государства «есть возможность» смотреть картины.
Ранее Путин признался, что посмотрел на флешке фильм «Движение вверх».
Также стало известно, что картина побила рекорд по числу проданных билетов, ранее принадлежавший новогодней комедии «Ирония судьбы. Продолжение».
Президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов в беседе с НСН прокомментировал успех российского фильма «Движение вверх».