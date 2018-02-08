Мединский заявил, что не давал Путину флешку с фильмом «Движение вверх»

Короткая ссылка
Министр культуры Владимир Мединский заявил, что не передавал российскому президенту Владимиру Путину флешку с фильмом «Движение вверх» режиссёра Антона Мегердичева. Об этом сообщает РИА Новости.
Мединский заявил, что не давал Путину флешку с фильмом «Движение вверх»
  • Владимир Мединский
  • globallookpress.com

«Нет, не я», — ответил министр на вопрос, он ли передал флешку с фильмом российскому лидеру.

Он добавил, что у главы государства «есть возможность» смотреть картины.

Ранее Путин признался, что посмотрел на флешке фильм «Движение вверх».

Также стало известно, что картина побила рекорд по числу проданных билетов, ранее принадлежавший новогодней комедии «Ирония судьбы. Продолжение».

Президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов в беседе с НСН прокомментировал успех российского фильма «Движение вверх».

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Культура
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru