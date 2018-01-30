Машков пожелал Путину движения вверх

Короткая ссылка
Российский актёр Владимир Машков пожелал президенту России Владимиру Путину движения вверх к победе.

Об этом актёр сказал в ходе встречи президента с доверенными лицами в качестве кандидата на выборах. 

«Я от лица нашей группы культуры и искусства хочу поздравить всех с началом нашей повсеместной работы и пожелать вам, Владимир Владимирович, и нам всем движения вверх к победе», — сказал Машков.

Путин также признался, что посмотрел на флешке фильм с участием Машкова «Движение вверх».

«Уже украли?» — спросил Машков.

«Дали посмотреть! Почему сразу украли?» — ответил российский лидер. 

RT ведёт прямую трансляцию мероприятия.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Выборы президента России — 2018
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru