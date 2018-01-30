Машков пожелал Путину движения вверх

Российский актёр Владимир Машков пожелал президенту России Владимиру Путину движения вверх к победе.

Об этом актёр сказал в ходе встречи президента с доверенными лицами в качестве кандидата на выборах.

«Я от лица нашей группы культуры и искусства хочу поздравить всех с началом нашей повсеместной работы и пожелать вам, Владимир Владимирович, и нам всем движения вверх к победе», — сказал Машков.

Путин также признался, что посмотрел на флешке фильм с участием Машкова «Движение вверх».

«Уже украли?» — спросил Машков.

«Дали посмотреть! Почему сразу украли?» — ответил российский лидер.

RT ведёт прямую трансляцию мероприятия.