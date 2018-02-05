В Белоруссии не стали запрещать прокат фильма «Смерть Сталина»

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Министерство культуры Белоруссии не возражает против проката фильма «Смерть Сталина». Об этом рассказал начальник управления по кинематографии ведомства Александр Рыдван.

«В ходе просмотра специалисты внутренней экспертной комиссии Министерства культуры не выявили в фильме «Смерть Сталина» фактов нарушения белорусского законодательства», — приводит TUT.BY его слова.

Он отметил, что в ведомстве считают нецелесообразным «направлять фильм в Республиканскую экспертную комиссию по предотвращению пропаганды порнографии, насилия и жестокости».

«Замечаний по дальнейшему прокату фильма на территории Республики Беларусь у министерства не имеется», — заключил Рыдван.

Политолог Александр Зимовский прокомментировал НСН решение белорусского ведомства в отношении киноленты. 

23 января Минкультуры России отозвало прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина».

Подробнее — в материале RT.

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