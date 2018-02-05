В Белоруссии не стали запрещать прокат фильма «Смерть Сталина»
«В ходе просмотра специалисты внутренней экспертной комиссии Министерства культуры не выявили в фильме «Смерть Сталина» фактов нарушения белорусского законодательства», — приводит TUT.BY его слова.
Он отметил, что в ведомстве считают нецелесообразным «направлять фильм в Республиканскую экспертную комиссию по предотвращению пропаганды порнографии, насилия и жестокости».
«Замечаний по дальнейшему прокату фильма на территории Республики Беларусь у министерства не имеется», — заключил Рыдван.
Политолог Александр Зимовский прокомментировал НСН решение белорусского ведомства в отношении киноленты.
23 января Минкультуры России отозвало прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина».
Подробнее — в материале RT.