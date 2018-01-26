В Ассоциации владельцев кинотеатров прокомментировали ситуацию вокруг фильма «Смерть Сталина»

Представитель Ассоциации владельцев кинотеатров Александр Шепелев в беседе с RT прокомментировал ситуацию вокруг фильма «Смерть Сталина».

Шепелев отметил, что после показа фильма в здание кинотеатра «Пионер» вошли сотрудники полиции.

«В здание кинотеатра вошли сотрудники (органов. — RT) внутренних дел — человек десять полицейских в форме и человек десять, может быть, в штатском. Нас — и зрителей, и журналистов — естественно, попросили не мешать каким-то следственным действиям», — рассказал он.

При этом представитель Ассоциации владельцев кинотеатров предположил, что сотрудники полиции могли составить протокол в связи с отзывом у фильма прокатного удостоверения.

«Можно предположить, что был протокол составлен, что показ осуществлён в нарушение текущего законодательства... Это может грозить кинотеатру штрафом от 50 до 200 тыс. рублей. При повторном нарушении — вплоть до остановки деятельности предприятия», — добавил Шепелев.

Несмотря на отзыв прокатного удостоверения, следующий сеанс фильма, согласно расписанию кинотеатра «Пионер», состоится в пятницу, 26 января, в 21:50.

Показ фильма также запланирован и в субботу, 27 января.

23 января Министерство культуры России отозвало прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина».

В ГСУ СК России по Москве заявили, что следственные органы не проводят проверку московского кинотеатра «Пионер» из-за показа фильма.