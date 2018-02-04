Гильермо дель Торо получил премию Гильдии режиссёров Америки за фильм «Форма воды»

Картина режиссёра Гильермо дель Торо «Форма воды» получила премию Гильдии режиссёров Америки в номинации «Лучший фильм» 2017 года. Об этом говорится на сайте премии.

Отмечается, что конкуренцию дель Торо составили режиссёры Кристофер Нолан с военной драмой «Дюнкерк», Джордан Пил с фильмом «Прочь», Мартин Макдонах, снявший «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», а также Грета Гервиг с картиной «Леди Бёрд».

В ходе церемонии награду за лучший дебютный фильм получил Джордан Пил, а лучшим режиссёром драматического сериала признана Рид Морано, поставившая один из эпизодов «Рассказа служанки».

Ранее «Форма воды» была признана лучшим фильмом по версии Critics' Choice Awards. Кроме того, дель Торо получил «Золотой глобус» за режиссуру, а также награду Гильдии продюсеров Америки.

В интервью газете «Известия» Гильермо дель Торо отметил, что для съёмок «Формы воды» большое значение играл русский фольклор.