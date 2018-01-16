Режиссёр Гильермо дель Торо рассказал о значимости русского фольклора

Режиссёр кинокартины «Форма воды» Гильермо дель Торо рассказал, что для съёмок фильма большое значение играл русский фольклор, а также отметил, что «русская ДНК прячется» в песне «Очи чёрные».

«Русский фольклор для меня имел очень большое значение. Поэтому я пригласил русских актеров на роли музыкантов (Евгений Акимов, Сергей Никонов, Алексей Панкратов). Песня «Очи чёрные» — это сокровище, где, собственно, и прячется ваша русская ДНК», — рассказал дель Торо в интервью «Известиям».

Он также отметил, что «должен дать фильму свою ДНК».

«Наша этническая и культурная ДНК имеет ценность. Если ты мексиканец — будь им. Если ты русский — будь им тоже», — подчеркнул режиссёр.

Ранее режиссёр Гильермо дель Торо стал лауреатом Critics' Choice Awards в номинации «Лучший фильм».

Также дель Торо получил «Золотой глобус» за режиссуру.