Леди Гага прервала концертный тур в связи с «сильной болью»

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Известная американская певица Леди Гага отменила по меньшей мере десять концертов тура в связи с «сильной болью».
Леди Гага прервала концертный тур в связи с «сильной болью»
  • Леди Гага
  • globallookpress.com
  • © PLANET PHOTOS

«К сожалению, Леди Гага страдает от сильной боли, которая повлияла на её возможность выступать вживую», — говорится в заявлении, опубликованном в Twitter певицы.

Отмечается, что отменены концерты в таких городах, как Лондон, Манчестер, Копенгаген, Цюрих, Рио-де-Жанейро и других.

Ранее британский музыкант Элтон Джон сообщил о своём прощальном гастрольном мировом турне. Объявление было сделано на специальной пресс-конференции, проходившей в Нью-Йорке.

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