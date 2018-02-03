Леди Гага прервала концертный тур в связи с «сильной болью»
- Леди Гага
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«К сожалению, Леди Гага страдает от сильной боли, которая повлияла на её возможность выступать вживую», — говорится в заявлении, опубликованном в Twitter певицы.
3 февраля 2018 г.
Отмечается, что отменены концерты в таких городах, как Лондон, Манчестер, Копенгаген, Цюрих, Рио-де-Жанейро и других.
Ранее британский музыкант Элтон Джон сообщил о своём прощальном гастрольном мировом турне. Объявление было сделано на специальной пресс-конференции, проходившей в Нью-Йорке.