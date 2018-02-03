Леди Гага прервала концертный тур в связи с «сильной болью»

Известная американская певица Леди Гага отменила по меньшей мере десять концертов тура в связи с «сильной болью».

«К сожалению, Леди Гага страдает от сильной боли, которая повлияла на её возможность выступать вживую», — говорится в заявлении, опубликованном в Twitter певицы.

Отмечается, что отменены концерты в таких городах, как Лондон, Манчестер, Копенгаген, Цюрих, Рио-де-Жанейро и других.

Ранее британский музыкант Элтон Джон сообщил о своём прощальном гастрольном мировом турне. Объявление было сделано на специальной пресс-конференции, проходившей в Нью-Йорке.