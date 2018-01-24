Элтон Джон объявил о проведении прощального гастрольного тура

Британский музыкант Элтон Джон сообщил о своём прощальном гастрольном мировом турне. Объявление было сделано на специальной пресс-конференции, проходившей в Нью-Йорке.

«Я гастролировал с 17 лет. Я больше не буду путешествовать, но не перестану творить. Я не болею: вы бы не смогли провести 300 выступлений, если бы были больны», — сказал артист.

Гастрольный тур Farewell, Yellow Brick Road, названный в честь его седьмого студийного альбома, выпущенного в 1973 году, начнётся в сентябре 2018 года и завершится в 2021 году.

Таким образом, музыкант завершит гастрольную деятельность в 73 года.

Ранее СМИ сообщали, что Элтон Джон собирается завершить гастрольную деятельность.

14 декабря 2017 года в Москве состоялся концерт британского певца в рамках мирового тура в поддержку альбома Wonderful Crazy Night.