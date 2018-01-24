СМИ: Элтон Джон собирается завершить гастрольную деятельность

Британский музыкант Элтон Джон намерен объявить о завершении своей гастрольной деятельности.

Об этом пишет Mirror.

Отмечается, что исполнитель планирует сообщить об этом по окончании последнего мирового турне.

Причиной данного решения являются проблемы со здоровьем музыканта.

Как сообщает издание, в прошлом году во время поездки по Южной Америке он провёл несколько дней в реанимации, сражаясь с «вредной и необычной» бактериальной инфекцией.

Ранее Элтон Джон обсудил с главой Минздрава России борьбу со СПИДом.