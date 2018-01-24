СМИ: Элтон Джон собирается завершить гастрольную деятельность
Британский музыкант Элтон Джон намерен объявить о завершении своей гастрольной деятельности.
- Reuters
- © Neil Hall
Об этом пишет Mirror.
Отмечается, что исполнитель планирует сообщить об этом по окончании последнего мирового турне.
Причиной данного решения являются проблемы со здоровьем музыканта.
Как сообщает издание, в прошлом году во время поездки по Южной Америке он провёл несколько дней в реанимации, сражаясь с «вредной и необычной» бактериальной инфекцией.
Ранее Элтон Джон обсудил с главой Минздрава России борьбу со СПИДом.
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