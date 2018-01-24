СМИ: Элтон Джон собирается завершить гастрольную деятельность

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Британский музыкант Элтон Джон намерен объявить о завершении своей гастрольной деятельности.
СМИ: Элтон Джон собирается завершить гастрольную деятельность
  • Reuters
  • © Neil Hall

Об этом пишет Mirror.

Отмечается, что исполнитель планирует сообщить об этом по окончании последнего мирового турне.

Причиной данного решения являются проблемы со здоровьем музыканта.

Как сообщает издание, в прошлом году во время поездки по Южной Америке он провёл несколько дней в реанимации, сражаясь с «вредной и необычной» бактериальной инфекцией.

Ранее Элтон Джон обсудил с главой Минздрава России борьбу со СПИДом.

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