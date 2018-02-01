Мессенджер Telegram пропал из российской и американской версий App Store. Причины произошедшего пока не сообщаются.

Создатель мессенджера Павел Дуров на вопрос одного из американских пользователей в Twitter о том, почему приложение недоступно, ответил, что в ближайшее время проблема будет устранена.

«Незначительная проблема. В скором времени он (Telegram. — RT) будет доступен», — написал Дуров.

Minor issue, should be back soon. — Pavel Durov (@durov) 1 февраля 2018 г.

При этом в настоящее время на смартфонах приложение функционирует в штатном режиме.

Ранее вице-премьер России Аркадий Дворкович прокомментировал возможный выпуск мессенджером Telegram собственной криптовалюты.