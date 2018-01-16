Эксперт прокомментировал популярность WhatsApp в России

Глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков прокомментировал популярность мессенджера WhatsApp в России, сообщает НСН.

«Действительно в последние несколько лет WhatsApp собирает самую большую аудиторию пользователей смартфонов, ему проигрывают другие мессенджеры, которые также набирают обороты, но не могут на сегодняшний момент посоревноваться в количестве подключений», — заявил Кусков.

По его словам, WhatsApp удалось на первоначальном этапе собрать большую аудиторию, чем другим подобным сервисам, и в его популярности нет ничего сверхъестественного.

С другой стороны, отметил эксперт, порядка 40% пользователей держат не один мессенджер, а несколько. Рынок растёт, и место есть для всех, добавил он.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на данные Института современных медиа сообщала, что самым популярным мессенджером в Москве и остальной России признан WhatsApp.

В список также попали Viber, мессенджеры соцсетей «ВКонтакте» и Facebook. Кроме того, в рейтинге представлен Telegram.