Дворкович прокомментировал намерение Telegram выпускать собственную криптовалюту

Вице-премьер России Аркадий Дворкович в интервью RT прокомментировал возможный выпуск мессенджером Telegram собственной криптовалюты.

«Основатель Telegram Павел Дуров объявил о своём намерении создать платёжную систему на базе технологии блокчейн с использованием сети Telegram. Идея весьма интересная. Посмотрим, что из этого выйдет. Здесь многое зависит от технических аспектов и безопасности данной системы», — сказал он.

Вице-премьер отметил, что пока «не все вопросы ещё решены».

«Мы пристально следим за ситуацией. У нас существуют специальные рабочие группы, занимающиеся как мониторингом, так и исследованием рынка криптовалют. Этим также занимаются российские банки, такие как Внешэкономбанк и Сбербанк. Но там тоже полагают, что сейчас ещё слишком рано судить, есть ли у криптовалют будущее. Посмотрим», — добавил он.

Дворкович также подчеркнул, что скептически относится к криптовалютам.

«Но это не значит, что их не существует. Я вижу, что интерес к криптовалютам огромен, в том числе в России. Некоторые российские предприниматели работают на этом рынке, привлекая инвестиции путём эмиссии криптовалюты — главным образом за рубежом, а не в России», — заключил он.

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