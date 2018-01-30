В Москве во время Масленицы организуют бесплатные кинопоказы

Бесплатные показы отечественных фильмов, приуроченные к Масленице, пройдут в Москве с 12 по 18 февраля.

Как сообщает m24.ru, в сети «Москино» можно будет посмотреть такие фильмы, как «Сибирский цирюльник», «Весна», «Варвара-краса, длинная коса» и многие другие.

Ранее стало известно, что со 2 по 23 февраля в кинотеатрах «Москино» бесплатно покажут фильмы о войне и солдатском подвиге.

Также НСН передавала, что в новогодние праздники более 1 млн человек посетили музеи и выставочные залы Москвы.