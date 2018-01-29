Бруно Марс получил премию «Грэмми» в номинации «Песня года»

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Американский певец и автор песен Бруно Марс стал лауреатом престижной музыкальной премии «Грэмми» в номинации «Песня года». Об этом сообщает Национальная академия искусства и техники грамзаписи США.

Отмечается, что песней, которая принесла Марсу победу, стала композиция That's What I Like.

Ранее стало известно, что колумбийская певица Шакира стала лауреатом премии «Грэмми» в номинации «Лучший латинский поп-альбом», а британский исполнитель Эд Ширан получил награду за «Лучший вокальный поп-альбом». 

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