Бруно Марс получил премию «Грэмми» в номинации «Песня года»
Американский певец и автор песен Бруно Марс стал лауреатом престижной музыкальной премии «Грэмми» в номинации «Песня года». Об этом сообщает Национальная академия искусства и техники грамзаписи США.
Congrats Song Of The Year winner - @brunomars "That's What I Like" #GRAMMYspic.twitter.com/koW5KrBdh5— Recording Academy (@RecordingAcad) 29 января 2018 г.
Отмечается, что песней, которая принесла Марсу победу, стала композиция That's What I Like.
Ранее стало известно, что колумбийская певица Шакира стала лауреатом премии «Грэмми» в номинации «Лучший латинский поп-альбом», а британский исполнитель Эд Ширан получил награду за «Лучший вокальный поп-альбом».
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.