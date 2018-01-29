Бруно Марс получил премию «Грэмми» в номинации «Песня года»

Американский певец и автор песен Бруно Марс стал лауреатом престижной музыкальной премии «Грэмми» в номинации «Песня года». Об этом сообщает Национальная академия искусства и техники грамзаписи США.