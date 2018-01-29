Российский пианист Трифонов получил премию «Грэмми» за лучшее инструментальное исполнение

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Российский пианист и композитор, многократный победитель российских и международных музыкальных конкурсов Даниил Трифонов стал лауреатом премии «Грэмми» в номинации «Лучшее классическое инструментальное сольное исполнение». Об этом сообщает Национальная академия искусства и техники грамзаписи США.
Российский пианист Трифонов получил премию «Грэмми» за лучшее инструментальное исполнение
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  • © Из личного архива

26-летний музыкант был номинирован в категории «Лучшее классическое инструментальное сольное исполнение» за цикл «Трансцендентные этюды» Листа, который был записан и издан в виде альбома.

Также сообщается, что за награду в этой категории боролись музыканты из США, Великобритании, Германии, Швеции.

Трифонов родился в Нижнем Новгороде в 1991 году. В настоящее время он является одним из самых выдающихся музыкантов нового поколения, лауреатом многих международных конкурсов.

Отмечается, что Трифонов учился в Московской средней специальной музыкальной школе им. Гнесиных, в Кливлендском институте музыки.

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