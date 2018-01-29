Леонард Коэн посмертно удостоен премии «Грэмми» за лучшее сольное рок-исполнение

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Канадский поэт, писатель, певец и автор песен Леонард Коэн посмертно стал лауреатом музыкальной премии «Грэмми» в номинации «Лучшее сольное рок-исполнение». Об этом сообщает Национальная академия искусства и техники грамзаписи США.

Отмечается, что награда присуждена музыканту за исполнение песни You Want it Darker.

Наиболее популярной композицией Коэна является Hallelujah, записанная в 1984 году.

Музыкант скончался в ночь на 11 ноября 2016 года в возрасте 82 лет.

Ранее сообщалось, что Коэн и британский рок-певец и автор песен Дэвид Боуи были посмертно номинированы на премию Brit Awards.

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