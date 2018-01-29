Леонард Коэн посмертно удостоен премии «Грэмми» за лучшее сольное рок-исполнение
Отмечается, что награда присуждена музыканту за исполнение песни You Want it Darker.
Congrats Best Rock Performance - "You Want it Darker" #LeonardCohen#GRAMMYs— Recording Academy (@RecordingAcad) 28 января 2018 г.
Наиболее популярной композицией Коэна является Hallelujah, записанная в 1984 году.
Музыкант скончался в ночь на 11 ноября 2016 года в возрасте 82 лет.
Ранее сообщалось, что Коэн и британский рок-певец и автор песен Дэвид Боуи были посмертно номинированы на премию Brit Awards.